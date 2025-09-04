Достижения.рф

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

Фото: iStock/Gudella

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.



Самолет потерпел крушение вблизи села Зимарово. Информации о жертвах и разрушениях на земле не поступало.

Возгорания после падения воздушного судна не произошло. По предварительным данным, пилот самолета погиб. Иные ​подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

