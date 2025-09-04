Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23
В результате трагического инцидента с фуникулером Elevador da Glória в Лиссабоне число пострадавших увеличилось до 23 человек, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета Observador.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 раненых. В настоящее время информация о числе жертв и пострадавших уточняется. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту и был открыт в XIX веке. В 2002 году он получил статус национального памятника и ежегодно обслуживает более трех миллионов пассажиров.
Стоит отметить, что это не первый случай аварии с данным фуникулером: в 2018 году он также сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно выяснить причины катастрофы и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Читайте также: