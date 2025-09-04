Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23

04 сентября 2025, 09:00

Фото: iStock/Diy13

В результате трагического инцидента с фуникулером Elevador da Glória в Лиссабоне число пострадавших увеличилось до 23 человек, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета Observador.