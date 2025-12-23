В Подмосковье инспекторы проверили более 122 000 земельных участков
В 2025 году муниципальные земельные инспекторы Подмосковья проверили более 122 000 участков, выявив нарушения на 46 600 из них. Это охватывает почти 195 000 гектаров, используемых с нарушением земельного законодательства. Об этом сообщили в Минимущества Подмосковья.
Здесь инспекторы проверили наибольшее количество участков:
- Клин — 9 200,
- Можайск — 7 100,
- Дмитров — 6 900,
- Солнечногорск — 6 600,
- Ступино — 5 700.
«Лидируют по нарушениям неиспользование земель, самозахват и нецелевое использование участков. За год инспекторы выявили 42 500 случаев неиспользования участков, 1 800 случаев самовольного захвата и 1 900 случаев нецелевого использования земель», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Владельцам земельных участков дают время на устранение выявленных нарушений. Инспекторы направляют разъяснения и рекомендации с подробным описанием необходимых действий и сроков их выполнения, чтобы собственники могли привести участки в соответствие с требованиями законодательства.