В Подмосковье инвалид-колясочник насиловал падчерицу и получил 20 лет колонии
В Подмосковье сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней, которое на протяжении нескольких лет совершалось в одной из семей. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции Московской области.
Как оказалось, с августа 2013 года мужчина систематически насиловал падчерицу и снимал это на видео вместе с матерью девочки. При этом женщина пользовалась родительским авторитетом и убеждала дочь не сопротивляться и не сообщать о происходящем посторонним, в том числе полиции.
С 2019 по 2024 года фигуранты распространяли и продавали порнографический контент с участием пострадавшей. В результате мужчину и женщину приговорили к 20 годам лишения свободы.
