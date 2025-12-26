«Свою работу я любил»: «Санта-Клаус» убивал людей в Канаде и прятал их трупы в горшках почти 10 лет

26 декабря 2025, 15:13

Mirror: «Санта-Клаус» убивал и прятал трупы людей в цветочных горшках 10 лет

Фото: istockphoto/Nastco

В пригороде Торонто полиция объявила о завершении расследования одного из самых тяжёлых дел в истории Канады.





Как пишет Mirror, речь идет о серийном убийце Брюсе МакАртуре, которого СМИ прозвали «Санта-Клаусом». На протяжении почти десяти лет он оставался вне подозрений, скрывая преступления с пугающей продуманностью.



МакАртур работал ландшафтным дизайнером и, по версии следствия, прятал останки жертв в цветочных горшках и контейнерах на задних дворах домов клиентов. При этом он подрабатывал Санта-Клаусом в местном торговом центре — деталь, которая лишь подчёркивала мрачный контраст между образом и реальностью.





«Свою работу я любил, мне нравилось общаться с людьми, делать их дворы красивее», — говорил мужчина журналистам.