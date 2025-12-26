«Свою работу я любил»: «Санта-Клаус» убивал людей в Канаде и прятал их трупы в горшках почти 10 лет
В пригороде Торонто полиция объявила о завершении расследования одного из самых тяжёлых дел в истории Канады.
Как пишет Mirror, речь идет о серийном убийце Брюсе МакАртуре, которого СМИ прозвали «Санта-Клаусом». На протяжении почти десяти лет он оставался вне подозрений, скрывая преступления с пугающей продуманностью.
МакАртур работал ландшафтным дизайнером и, по версии следствия, прятал останки жертв в цветочных горшках и контейнерах на задних дворах домов клиентов. При этом он подрабатывал Санта-Клаусом в местном торговом центре — деталь, которая лишь подчёркивала мрачный контраст между образом и реальностью.
«Свою работу я любил, мне нравилось общаться с людьми, делать их дворы красивее», — говорил мужчина журналистам.
Схема МакАртура дала сбой в 2018 году после исчезновения очередного человека. Полицейским удалось выйти на подозреваемого и задержать его в момент, когда он, как утверждается, готовился к новому убийству.
При обыске в доме нашли расчленённые останки, личные вещи пропавших и другие доказательства, напрямую связывающие МакАртура с серией исчезновений. В январе 2019 года он признал вину в убийстве восьми человек, и его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение — максимальному наказанию в Канаде.