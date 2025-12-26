Стрельба в российском супермаркете попала на видео

26 декабря 2025, 15:13

Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в супермаркете Донецка

Фото: iStock/N Rotteveel

В Донецке мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в супермаркете. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





По его данным, все произошло вечером 25 декабря в Петровском районе. Злоумышленник пришел в магазин с пакетом, в котором находился АК-47. В торговом зале он достал оружие и открыл беспорядочный огонь по стеллажам с алкоголем. Сотрудники магазина и покупатели успели укрыться от пуль, в результате никто не пострадал.



Прибывшие на место полицейские задержали стрелка. Мотивы его действий пока не установлены, по факту случившегося проводится проверка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Ранее сообщалось, что в Красноярске арестовали мужчину, устроившего стрельбу у бара из-за конфликта.





