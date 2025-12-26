«Самурай» с катаной напал на завод в Японии

26 декабря 2025, 15:00

В Японии мужчина ранил катаной сотрудников завода Yokohama

Фото: iStock/Rixipix

В Японии мужчина в противогазе и с катаной напал на завод Yokohama Rubber Mishima по производству покрышек в городе Мисима. Об этом сообщает Yahoo Japan.





По данным портала, всего пострадали 15 человек, шесть из них получили ножевые ранения. Сейчас все они находятся в больнице. Помимо катаны и противогаза, у 38-летнего мужчины также была, предварительно, серная кислота — он обливал ей всех своих жертв.



Полиция задержала нападавшего на месте и начала расследование. Его мотивы, точные причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить.

«Предполагается, что мужчина проживает неподалеку от завода, и полиция префектуры расследует его связь с компанией», — говорится в сообщении.