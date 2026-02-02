«Ребёнок сел в неизвестную машину»: в Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика

02 февраля 2026, 14:24

Камеры зафиксировали момент возможного похищения школьника в Петербурге

Фото: Istock / Image Source

В Санкт-Петербурге уже третьи сутки продолжаются поиски 9-летнего Паши Тифитулина, который пропал при крайне тревожных обстоятельствах. Об этом сообщает BAZA.