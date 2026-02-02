«Ребёнок сел в неизвестную машину»: в Петербурге третий день ищут 9-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге уже третьи сутки продолжаются поиски 9-летнего Паши Тифитулина, который пропал при крайне тревожных обстоятельствах. Об этом сообщает BAZA.
К делу подключены волонтёры, полиция, поисково-спасательные отряды и Следственный комитет — рассматривается версия похищения ребёнка.
Мальчик исчез днём 30 января на окраине города. По словам родителей, Паша вышел из дома погулять и сказал, что зайдёт в гипермаркет на Таллинском шоссе. Однако домой он так и не вернулся. Когда наступил вечер и связи с ребёнком не было, семья обратилась за помощью.
Практически сразу начались масштабные поиски. В них участвуют более 100 человек: добровольцы, кинологи, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Проверяются дворы, подъезды, лесополосы, торговые точки, опрашиваются возможные свидетели.
Ключевой зацепкой стали записи с камер видеонаблюдения. После выхода из магазина Паша направился на парковку, где подошёл к автомобилю с повреждённым — разбитым — бампером. На кадрах видно, как ребёнок садится в эту машину. После этого его след теряется.
Следствие считает, что мальчик мог стать жертвой похищения. На данный момент не удалось установить ни местонахождение автомобиля, ни личность его владельца. Машину разыскивают по ориентировкам, проверяются возможные маршруты выезда из района.
Читайте также: