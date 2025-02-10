В Подмосковье искусственный интеллект расшифровал более 3 млн архивных записей

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
В Московской области с помощью искусственного интеллекта расшифровано более 3 млн записей архивных документов. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«На платформе «Поиск по архивам» собраны уникальные записи XVIII – начала XX веков. Там содержатся сведения о жителях Московской губернии, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей. Записи обработаны с помощью алгоритма, построенного на базе системы оптического распознавания символов», – говорится в сообщении.Как ранее рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области, «Поиск по архивам» позволяет просматривать оригиналы рукописных записей; читать документы в удобном формате книги после расшифровки искусственным интеллектом. Достаточно ввести фамилию, название населённого пункта или другую информацию, и нейросеть сразу же найдёт все подходящие к запросу документы.
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Лора Луганская