В Подмосковье стартовал отбор заявок на ИТ-гранты

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Первый в 2025 году отбор заявок на получение грантов в ИТ-сфере стартовал на подмосковном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Областные ИТ-компании могут рассчитывать на финансовую поддержку от Подмосковья, если приняли на работу не менее пяти новых специалистов. Размер гранта составляет от 96 до 600 тысяч рублей на одного сотрудника в год. Сумма зависит от квалификации нанятых специалистов и их заработной платы», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.Заявки на получение грантов принимаются от зарегистрированных в Московский области и аккредитованных в Минцифры РФ ИТ-компаний или компаний, производящих компьютерную технику. Подробная информация о грантах размешена на областном портале госуслуг.
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Лев Каштанов