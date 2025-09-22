В Подмосковье искусственный интеллект следит за парковкой на газонах
В регионе в течение пяти месяцев искусственный интеллект фиксирует автомобили, припаркованные в неположенных местах — на газоне. За это время выявили 378 нарушений, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.
С помощью камер системы «Безопасный регион» нейросеть определяет госномера машин и автоматически передаёт данные на проверку. При подтверждении нарушения автовладелец получает штраф.
На сегодняшний день подключили 256 камер, вынесли 27 постановлений на сумму 27 тыс. рублей. Точность выявления нарушений достигает 98%.
Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».
Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».
