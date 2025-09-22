В Подмосковье искусственный интеллект следит за парковкой на газонах

22 сентября 2025, 12:28

оригинал Фото: iStock/Artur Henryk Bialosiewicz

В регионе в течение пяти месяцев искусственный интеллект фиксирует автомобили, припаркованные в неположенных местах — на газоне. За это время выявили 378 нарушений, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.