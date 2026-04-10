В Подмосковье исправили более 1600 случаев нецелевого использования земли

10 апреля 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 1 600 нарушений, связанных с использованием земельных участков не по целевому назначению, устранили в Московской области с лета 2024 года — времени создания реестра территорий с признаками нецелевой эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Реестр помогает в работе специалистов Муниципального земельного контроля.





«За время действия проекта нарушения удалось устранить на 1617 участках: на 977 участках прекратили незаконную деятельность, а у 640 участков изменили вид разрешённого использования земли», — уточнил глава подмосковного Минимущества Тихон Фиросов.