В Подмосковье из ребенка извлекли 11 магнитов, которые были в нем несколько лет
В Подмосковье врачи извлекли из желудочно-кишечного тракта 11-летнего мальчика одиннадцать магнитов. Ребенок проглотил их несколько лет назад и скрывал это от родителей.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, о проблеме стало известно случайно. Мальчика направили на компьютерную томографию после неудачной тренировки по самбо. Во время обследования врачи обнаружили в его организме несколько магнитов.
По словам медиков Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, ребенок проглотил магниты из любопытства. Со временем у него начали появляться боли в животе, тошнота и рвота. При обследовании специалисты обнаружили семь магнитов в области желудка и еще четыре в других отделах желудочно-кишечного тракта.
Как рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев, за годы магниты сцепились друг с другом. Это привело к повреждению стенки желудка. Врачи сначала извлекли семь магнитов эндоскопическим способом, однако оставшиеся находились глубже в кишечнике.
В связи с этим хирурги провели полостную операцию и удалили оставшиеся четыре магнита из тонкой кишки. Оба вмешательства прошли успешно и без осложнений.
Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. После лечения и наблюдения его выписали из больницы.
