В Подмосковье из ребенка извлекли 11 магнитов, которые были в нем несколько лет

12 марта 2026, 15:09

Фото: iStock/Golfcuk

В Подмосковье врачи извлекли из желудочно-кишечного тракта 11-летнего мальчика одиннадцать магнитов. Ребенок проглотил их несколько лет назад и скрывал это от родителей.