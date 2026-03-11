В Испании ученики школы получили ожоги после взрыва во время эксперимента
Трое девятилетних учеников получили ожоги после взрыва во время химического эксперимента в школе в испанской провинции Жирона. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в городе Поркерас на территории школы, где проводился учебный опыт. Как сообщили власти автономного сообщества Каталония, взрыв произошел во время демонстрационного эксперимента, который проходил во дворе учебного заведения. На место происшествия прибыли медики и спасательные службы.
Служба медицинской помощи Каталонии оказала помощь трем пострадавшим детям. Двоих несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в барселонскую больницу Vall d’Hebron — одного на медицинском вертолете, второго на машине скорой помощи. Третий школьник получил легкие травмы и был госпитализирован в больницу Josep Trueta в Жироне.
В операции участвовали два медицинских вертолета, пять бригад скорой помощи и команда психологов. Специалисты работали как с пострадавшими, так и с другими детьми, которые находились рядом во время происшествия.
По данным телерадиокомпании RTVE, эксперимент проводился с группой из 10–12 учеников. Трое пострадавших находились ближе всего к месту проведения опыта, тогда как остальные дети стояли на более безопасном расстоянии. Причины взрыва устанавливаются.
