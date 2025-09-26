В Подмосковье из-за нарушений расторгли более 100 земельных договоров

26 сентября 2025, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области расторгли 102 договора аренды земельных участков общей площадью почти 1,5 тыс. га. Причиной стали нарушения условий со стороны арендаторов, сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.