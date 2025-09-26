В Подмосковье из-за нарушений расторгли более 100 земельных договоров
В Московской области расторгли 102 договора аренды земельных участков общей площадью почти 1,5 тыс. га. Причиной стали нарушения условий со стороны арендаторов, сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.
Чаще всего арендаторы годами не использовали землю по назначению, допускали её зарастание сорняками или не платили арендные платежи. В нескольких случаях выявили и другие нарушения: ухудшение состояния земель, несоблюдение норм охраны окружающей среды, использование участка не по назначению.
Например, в Подольске расторгли договор аренды участка сельхозназначения, который фермерское хозяйство не использовало долгие годы — земля заросла борщевиком. В Шаховской участок на 30 га предоставили для промышленности, но арендатор не только не использовал землю, но и систематически не вносил арендную плату. По решению суда договоры были расторгнуты.
11 участков общей площадью 22,5 га взяли в хозяйственный оборот, ещё более 60 территорий готовят для передачи инвесторам.
При этом многие арендаторы после проверок и предписаний устраняют нарушения. В 2025 году по более чем 250 договорам уже погасили задолженность и начали использовать земли по назначению.
Читайте также: