В Подмосковье медики построили более 300 домов по программе «Земля врачам»
В Московской области продолжается реализация программы «Земля врачам». С её начала медики региона построили уже 342 дома на выделенных земельных участках, ещё 115 — находятся в стадии строительства. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.
Всего с 2021 года врачам узких специальностей передали 2553 участка, из них 128 — только в 2025 году. На сегодняшний день освоили более 450 участков: там уже построили дома или идут работы.
Лидерами по строительству стали Домодедово, где жильё возводят или уже построили 80 медиков, Коломна — 48 врачей, и Пушкинский округ — 47 специалистов. В этом году больше всего земель получили врачи в Щёлкове (17), Коломне (15) и Серпухове (9).
Землю предоставляют для индивидуального жилищного строительства или подсобного хозяйства. После завершения стройки врачи могут оформить участок в собственность. Программа действует до конца 2026 года, подать заявку можно через местную администрацию.
