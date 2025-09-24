В Подмосковье медики построили более 300 домов по программе «Земля врачам»

24 сентября 2025, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области продолжается реализация программы «Земля врачам». С её начала медики региона построили уже 342 дома на выделенных земельных участках, ещё 115 — находятся в стадии строительства. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.