В Подмосковье из-за пожароопасности усилили контроль за использованием огня

02 июня 2025, 18:24

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В Подмосковье усилили контроль за использованием открытого огня. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в главке МЧС Московской области.





Со 2 по 4 июня в регионе местами сохранится пожароопасность IV класса. Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня.



«Чтобы предотвратить пожар, не разводите костры в лесах и на открытых территориях. Не бросайте окурки и спички. Обеспечьте запас воды на участке и проверьте исправность огнетушителей», – сказал старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Афанасьев.