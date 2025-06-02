В Подмосковье из-за пожароопасности усилили контроль за использованием огня

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В Подмосковье усилили контроль за использованием открытого огня. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в главке МЧС Московской области.



Со 2 по 4 июня в регионе местами сохранится пожароопасность IV класса. Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня.

«Чтобы предотвратить пожар, не разводите костры в лесах и на открытых территориях. Не бросайте окурки и спички. Обеспечьте запас воды на участке и проверьте исправность огнетушителей», – сказал старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Афанасьев.
Он добавил, что тем, кто заметит возгорание, необходимо немедленно позвонить по телефону 112.


Лора Луганская

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