В Подмосковье изменят автобусный маршрут, связывающий два округа с метро

27 августа 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобусы №575, курсирующие в округах Химки и Красногорск между ЖК «Митино Дальнее» и станцией метро «Тушинская», с 29 августа будут следовать по новому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Теперь №575 будет проезжать по посёлку Отрадное через остановки «Детский сад», «Марьино» и «ЖК «Микрогород в Лесу». Кроме того, маршрут продлят до метро «Пятницкое шоссе».





«Первый рейс от остановки «ЖК «Митино Дальнее» будет отправляться в 05:25, а последний рейс от метро «Пятницкое шоссе» — в 20:32», — говорится в сообщении.