В ЖК «Домодедово парк» построят семиэтажный паркинг
Семиэтажный паркинг на 398 машиномест построят в составе жилого комплекса «Домодедово парк» на территории округа Домодедово. Проект получил одобрение Мособлархитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь паркинга составит около 13 тысяч квадратных метров.
«На первом этаже здания, помимо мест для парковки, разместят объекты сервиса и торговли», — отметила министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Паркинг будет прямоугольным по форме и нейтральным по цветам. Для оформления фасадов используют ажурные металлокассеты. На прилегающей территории проведут озеленение и установят скамейки и урны.
Ранее сообщалось, что в деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа построили детский сад на 280 мест.