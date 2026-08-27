В Подмосковье в два раза выросла доля телемедицинских консультаций

27 августа 2026, 11:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число дистанционных медицинских консультаций в Московской области с начала текущего года составило 3,3 млн. Их доля в общей структуре обращений к врачам увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме пациент может обсудить с врачом итоги диспансеризации, результаты анализов, получить коррекцию терапии, закрыть бюллетень и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.





«Увеличить число онлайн-консультаций удалось благодаря развитию телемедицинской службы: в настоящее время в Подмосковье работают 16 центров телемедицины», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.