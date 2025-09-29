В Подмосковье измерили уровень патриотизма жителей
Абсолютное большинство жителей Московской области гордятся тем, что они граждане России. Такой результат показал опрос, который провело исследовательское агентство MAGRAM MR.
С тезисом «Я горжусь тем, что являюсь гражданином России» согласились 85% опрошенных.
«Среди пожилых респондентов число тех, кто гордится своим гражданством, оказалось ещё выше — 88%», — отмечается в сообщении.Опрос проводился по телефону и через интернет с 27 по 29 мая текущего года. Выборка составила 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
Независимое исследовательское агентство MAGRAM MR было создано в 1997 год. Оно специализируется на проведении социологических и маркетинговых исследований любой сложности на рынках B2B и B2C как в России, так и за рубежом.