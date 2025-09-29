В Подмосковье измерили уровень патриотизма жителей

29 сентября 2025, 10:15

оригинал Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Абсолютное большинство жителей Московской области гордятся тем, что они граждане России. Такой результат показал опрос, который провело исследовательское агентство MAGRAM MR.





С тезисом «Я горжусь тем, что являюсь гражданином России» согласились 85% опрошенных.





«Среди пожилых респондентов число тех, кто гордится своим гражданством, оказалось ещё выше — 88%», — отмечается в сообщении.