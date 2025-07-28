В Подмосковье к 1 сентября модернизируют более 500 объектов теплоснабжения
Масштабная модернизация коммунальных систем продолжается в Московской области. В этом году до 1 сентября должно быть завершено обновление 508 объектов теплоснабжения: котельных, тепловых пунктов и участков теплосетей. Ход работ обсудили на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.
Программа модернизации коммунального хозяйства реализуется уже второй год.
«Мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство — котельные и теплосети. До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны уже быть заполнены», — сказал Андрей Воробьёв.Всего в годовую программу включена модернизация 87 котельных, 60 блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пунктов и 339 участков тепловых сетей общей протяжённостью около 350 километров. Перемены почувствуют около 3,7 млн жителей региона.
По котельным самый большой объём работ приходится на округа Наро-Фоминский, Шатура, Егорьевск, Одинцовский и Щёлково, по теплосетям — на Дмитровский, Солнечногорск, Подольск, Серебряные Пруды и Одинцовский округа.
«Сейчас у нас в работе 484 объекта, в том числе 344 км теплосетей. К 1 сентября мы должны завершить весь объём работ с контрольными врезками, а с 15 сентября приступить к пробным топкам. И к 25 сентября все уже должно быть в полной готовности», — отметил глава министерства энергетики Московской области Сергей Воропанов.Он также сообщил, что уже ведётся подготовка контрактов на выполнение программы будущего года. В 2026 году в Московской области планируется модернизировать 79 котельных, 56 блочно-модульных котельных и 48 центральных тепловых пунктов, а также обновить 82 участка теплосетей общей протяжённостью 108,5 км.