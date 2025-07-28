В Подмосковье к 1 сентября модернизируют более 500 объектов теплоснабжения

28 июля 2025, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Юлия Скавронова

Масштабная модернизация коммунальных систем продолжается в Московской области. В этом году до 1 сентября должно быть завершено обновление 508 объектов теплоснабжения: котельных, тепловых пунктов и участков теплосетей. Ход работ обсудили на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.





Программа модернизации коммунального хозяйства реализуется уже второй год.





«Мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство — котельные и теплосети. До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны уже быть заполнены», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«Сейчас у нас в работе 484 объекта, в том числе 344 км теплосетей. К 1 сентября мы должны завершить весь объём работ с контрольными врезками, а с 15 сентября приступить к пробным топкам. И к 25 сентября все уже должно быть в полной готовности», — отметил глава министерства энергетики Московской области Сергей Воропанов.