SHAMAN рассказал о подготовке к конкурсу «Интервидение»

29 августа 2025, 20:10

SHAMAN решил не раскрывать детали своего номера на конкурсе «Интервидение»

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, поделился подробностями подготовки к своему выступлению на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он рассказал после записи эфира на «Дорожном радио», пишет РИА Новости.





По словам артиста, он хотел бы, чтобы концепция его номера осталась сюрпризом для зрителей и широкой публики.



Запись специального выпуска шоу «Посиделки на Дорожном радио», посвященного конкурсу «Интервидение», состоялась в пятницу. В записи приняли участие SHAMAN, представительница Белоруссии на конкурсе Настя Кравченко, телеведущая Яна Чурикова, креативный директор «Интервидения» Андрей Разыграев и программный директор радиостанции Кирилл Сорокин.





«Мы с режиссером уже встречались, работали над концепцией номера. Концепция мне очень понравилась, все под впечатлением. Я просто хотел бы, чтобы это оставалось пока что сюрпризом, как говорится, за кадром. Мы работаем. Пусть это будет пока интригой», – отметил Дронов.