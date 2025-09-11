В Подмосковье расширяют производство на крупнейшем сыродельном кластере

11 сентября 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Дмитровском округе развивается крупнейший сыродельный кластер Подмосковья — «Сырная долина». Сегодня здесь производят почти 19 тысяч тонн сыра и около 15 тысяч тонн сухой сыворотки в год, отметил Минсельхоз Московской области.