В Подмосковье расширяют производство на крупнейшем сыродельном кластере
В Дмитровском округе развивается крупнейший сыродельный кластер Подмосковья — «Сырная долина». Сегодня здесь производят почти 19 тысяч тонн сыра и около 15 тысяч тонн сухой сыворотки в год, отметил Минсельхоз Московской области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных во время рабочей поездки оценил работу предприятия. Общие инвестиции в реализацию агропарка оценивают в 8 миллиардов рублей.
Компании-резиденты уже выпускают продукцию сверх проектных мощностей и строят новые заводы, запуск которых запланировали на 2026 год.
Подмосковье остаётся лидером в России по производству сыра: только за прошлый год в регионе выпустили 173,6 тысячи тонн. Новые предприятия помогут увеличить объёмы и создать новые рабочие места.
