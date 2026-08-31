В Подмосковье к учебному году откроют три построенных ГК «Гранель» детсада

31 августа 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

ГК «Гранель» откроет в Подмосковье к новому учебному году три новых детских сада. Социальные объекты появятся в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных источников финансирования, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.