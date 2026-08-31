В Подмосковье к учебному году откроют три построенных ГК «Гранель» детсада
ГК «Гранель» откроет в Подмосковье к новому учебному году три новых детских сада. Социальные объекты появятся в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных источников финансирования, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Отдельно стоящий трёхэтажный детсад расположен в ЖК «Гранель Аникеевский» в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск. Он рассчитан на 315 мест. В дошкольном учреждении будет работать 13 групп. Площадь здания составляет 4200 квадратных метров.
ЖК «Аникеевский» строят на пересечении Новорижского и Волоколамского шоссе. Планируется возведение ещё одного детского учреждения и поликлиники для жителей комплекса.
Встроенно-пристроенный детский сад, возведённый в рамках проекта ЖК «Гранель Бригантина» в городском округе Долгопрудный, рассчитан на 135 мест. Его площадь – 543 500 «квадратов». Там разместятся шесть групп полного дня: ясельная, младшая, средняя, старшая и подготовительная – по 25 воспитанников каждая. Предусмотрена и группа кратковременного пребывания. Садик будет принимать малышей от полутора лет.
Это уже пятый детсад на территории ЖК «Бригантина». Он входит в состав первого жилого корпуса, где также откроют взрослую поликлинику на 95 посещений в смену. Детская поликлиника уже работает в соседнем доме.
Отдельно стоящий детский сад в ЖК «Гранель Алексеевская роща» в городском округе Балашиха рассчитан на 250 мест. Площадь трёхэтажного здания – 3495 квадратных метров. Там разместились 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями.
Застройщик выполнил благоустройство – на прилегающей территории размещены спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы, системы освещения, теневые навесы, организована зона для колясок и санок.
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