Жителей Подмосковья предостерегли от проникновения на энергообъекты

13 августа 2025, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Заходить на территорию объектов энергетической инфраструктуры смертельно опасно: даже на расстоянии от некоторых из них можно получить смертельный удар током. Кроме того, проникновение на закрытую территорию может быть расценено как попытка диверсии. Предупреждение об этом выпустили в министерстве энергетики Московской области.





Предложение нанести вред тому или иному объекту энергетики россияне начали получать всё чаще. Иногда злоумышленники предлагают деньги за эту «услугу», а иногда людей обманывают и запугивают. Мошенники выдают себя за сотрудников силовых структур и вынуждают действовать по их инструкции.





«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности вмешательства в работу энергооборудования. Это незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность», — подчеркнули специалисты Минэнерго Подмосковья.