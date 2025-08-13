Жителей Подмосковья предостерегли от проникновения на энергообъекты
Заходить на территорию объектов энергетической инфраструктуры смертельно опасно: даже на расстоянии от некоторых из них можно получить смертельный удар током. Кроме того, проникновение на закрытую территорию может быть расценено как попытка диверсии. Предупреждение об этом выпустили в министерстве энергетики Московской области.
Предложение нанести вред тому или иному объекту энергетики россияне начали получать всё чаще. Иногда злоумышленники предлагают деньги за эту «услугу», а иногда людей обманывают и запугивают. Мошенники выдают себя за сотрудников силовых структур и вынуждают действовать по их инструкции.
«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности вмешательства в работу энергооборудования. Это незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность», — подчеркнули специалисты Минэнерго Подмосковья.Порча энергооборудования может оставить без электричества дома и соцобъекты, включая больницы, привести к крупному пожару и нанести вред природе.
Поэтому граждан призывают немедленно сообщать о попытках склонить их к таким действиям в полицию или ФСБ по номерам 112 или +7-800-224-22-22. Обращаться в полицию следует также, если вы заметили подозрительных людей или странную активность у энергообъектов.