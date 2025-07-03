Жители Подмосковья смогут присоединиться к экомарафону «Беспакетность»
Жители Московской области могут стать участниками экологического марафона «Беспакетность». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Производство и использование пластиковых пакетов истощают природные ресурсы Земли и наносят непоправимый ущерб экологии. Обычно пакет служит нам менее часа, а потом попадает на свалки и остаётся там на века, разрушая природу. Чтобы поддержать борьбу с пластиковым загрязнением планеты Ассоциация «РазДельный Сбор» с 3 по 16 июля проводит онлайн-марафон «Беспакетность», – рассказали в ведомстве.Участников марафона ждут ежедневные полезные советы и напоминания о важности отказа от пластиковых пакетов, интересные факты, загадки и тесты, которые вдохновят на перемены в жизни.
За выполнение заданий можно будет получать баллы, а в финале – побороться за призы.
Подробнее о правилах и целях акции можно узнать на её сайте.