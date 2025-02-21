В Подмосковье камеры зафиксировали более 600 нарушений парковки у контейнерных площадок

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Чтобы обеспечить своевременную и непрерывную транспортировку отходов с помощью мусоровывозящей техники, в регионе ведётся работа по обнаружению и предотвращению незаконной парковки автомобилей во дворах.Для этого используется система «Безопасный регион» с 394 камерами, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С июля 2024 года камеры зафиксировали 612 автомобилей, припаркованных возле контейнерных площадок. Благодаря искусственному интеллекту, который автоматически определяет номера транспортных средств, были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Штраф для автовладельцев за создание препятствий при вывозе твёрдых коммунальных отходов составляет 5 тысяч рублей.
С июля по февраль наибольшее количество случаев неправильной парковки было зафиксировано в Химках, Красногорске, Одинцово, Котельниках и Ленинском районе.
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Заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов ранее подчёркивал, что основная цель ведомства — не только уменьшить количество нарушений, но и в первую очередь обеспечить порядок во всех дворах региона. Жители должны осознавать, что за несоблюдение правил придётся нести ответственность.
Штраф для автовладельцев за создание препятствий при вывозе твёрдых коммунальных отходов составляет 5 тысяч рублей.
С июля по февраль наибольшее количество случаев неправильной парковки было зафиксировано в Химках, Красногорске, Одинцово, Котельниках и Ленинском районе.
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Дайана Хусинова