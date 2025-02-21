В Подмосковье камеры зафиксировали более 600 нарушений парковки у контейнерных площадок

Чтобы обеспечить своевременную и непрерывную транспортировку отходов с помощью мусоровывозящей техники, в регионе ведётся работа по обнаружению и предотвращению незаконной парковки автомобилей во дворах.Для этого используется система «Безопасный регион» с 394 камерами, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов ранее подчёркивал, что основная цель ведомства — не только уменьшить количество нарушений, но и в первую очередь обеспечить порядок во всех дворах региона. Жители должны осознавать, что за несоблюдение правил придётся нести ответственность.

