В Подмосковье контрактникам доступны выплаты, льготы и реабилитация в лучших центрах
Для контрактников Вооружённых сил РФ, проживающих на территории Московской области, а также для их родственников действует широкий перечень мер социальной поддержки. В общей сложности предусмотрено 75 различных видов помощи, при этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.
Кроме федеральных выплат и единовременных пособий, военнослужащие по контракту получают дополнительные социальные гарантии. Для иностранных граждан, поступивших на контрактную службу, действует упрощённый порядок оформления гражданства России.
Особое внимание в Подмосковье уделяют участникам боевых действий. Ветераны могут бесплатно пользоваться социальными услугами и проходить лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах региона. Полный список действующих льгот размещён на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области, а также в специальном навигаторе на портале «Госуслуги».
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. Им помогают с трудоустройством, детям предоставляют бесплатное школьное питание и места в детских садах без очереди. Кроме того, для них предусмотрены льготные условия поступления в российские высшие учебные заведения.
Размер денежного довольствия зависит от занимаемой должности. Рядовые военнослужащие получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные премии и выплаты за выполнение боевых задач.
Узнать подробнее о действующих мерах поддержки можно на официальном сайте контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
Читайте также: