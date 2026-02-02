Достижения.рф

Пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду в Дагестане

Фото: iStock/Golfcuk

В селе Параул в Дагестане пятеро детей отравились угарным газом в частном детском саду. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения республики.



По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Всем детям оказывается медицинская помощь, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что в Ростовской области трое подростков оказались в реанимации после курения вейпов. Врачи диагностировали у пострадавших двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию (EVALI).

Иван Мусатов

