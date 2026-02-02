Смартфон на зарядке стал смертельной ловушкой: школьник погиб в собственной ванной

02 февраля 2026, 18:24

13-летний подросток из Ленобласти погиб от удара током в ванной

Фото: Istock / MStudioImages

В Ленинградской области произошла трагедия: 13-летний подросток скончался в результате удара электрическим током в ванной комнате. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.