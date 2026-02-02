Смартфон на зарядке стал смертельной ловушкой: школьник погиб в собственной ванной
В Ленинградской области произошла трагедия: 13-летний подросток скончался в результате удара электрическим током в ванной комнате. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, причиной несчастного случая стал мобильный телефон, который находился на зарядке.
Как рассказал отец погибшего, мальчик вернулся домой после прогулки и отправился в ванную, взяв с собой смартфон. Устройство было подключено к зарядке. Предположительно, подросток уснул во время купания, после чего телефон выскользнул из рук и упал в воду.
Контакт заряжающегося устройства с водой, по версии следствия, привёл к поражению электрическим током. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребёнка — спасти его не удалось.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, включая техническое состояние зарядного устройства и розетки, а также точную последовательность событий.
