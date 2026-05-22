В Зарайске пройдут соревнования памяти легендарного легкоатлета Анатолия Зимина
На городском стадионе в Зарайске 30 мая состоится легкоатлетический турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Зимина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В программе соревнований – забеги для юношей и девушек до 16 лет на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также смешанная эстафета 4×400 метров. Юных участников наградят медалями, дипломами, ценными призами и подарками.
«Отдельным событием станет открытый забег на 3000 метров для профессионалов. Призовой фонд этой дисциплины превышает 150 000 рублей. Кроме того, учреждён специальный бонус за побитие рекорда России – миллион рублей. Ожидается, что среди почётных гостей турнира будут олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике Татьяна Лебедева и Андрей Сильнов», – рассказали в ведомстве.Анатолий Иванович Зимин – выдающийся советский легкоатлет, специализировался в беге на короткие и средние дистанции. Родился в Зарайске 22 марта 1917 года. Становился чемпионом СССР в беге на 800 метров, дважды – в эстафете 4×400 метров, многократным рекордсменом СССР.
По завершении спортивной карьеры Зимин проявил себя как талантливый тренер. С 1949 по 1955 годы занимал пост главного тренера сборной СССР по бегу, был старшим тренером советской команды на первой для страны Олимпиаде 1952 года в Хельсинки.
Воспитанники Анатолия Зимина – легендарный олимпийский чемпион Владимир Куц, Нина Откаленко, Никифор Попов, Александр Ануфриев, Геннадий Модой и другие выдающиеся бегуны.
Традицию проведения мемориала в Зарайске возродили по инициативе внука спортсмена Николая Зимина. Обновлённые соревнования впервые прошли в 2022 году, а в 2023-м обрели международный статус, собрав 309 участников из России, Сербии, Боснии и Герцеговины.