В Зарайске пройдут соревнования памяти легендарного легкоатлета Анатолия Зимина

На городском стадионе в Зарайске 30 мая состоится легкоатлетический турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Зимина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В программе соревнований – забеги для юношей и девушек до 16 лет на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также смешанная эстафета 4×400 метров. Юных участников наградят медалями, дипломами, ценными призами и подарками.

«Отдельным событием станет открытый забег на 3000 метров для профессионалов. Призовой фонд этой дисциплины превышает 150 000 рублей. Кроме того, учреждён специальный бонус за побитие рекорда России – миллион рублей. Ожидается, что среди почётных гостей турнира будут олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике Татьяна Лебедева и Андрей Сильнов», – рассказали в ведомстве.