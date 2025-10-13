В Подмосковье ликвидировали более 2,8 тыс. нелегальных торговых палаток

13 октября 2025, 14:59

Свыше 2,8 тыс. нестационарных торговых объектов, установленных и функционировавших с нарушением правил, демонтировали в Московской области в текущем году. Об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов зампред областного правительства Вячеслав Духин.





Он отметил, что в настоящее время годовой план по сносу выполнен примерно на 80%.





«Полностью запланированные работы завершены в 14 подмосковных округах: Одинцовском, Мытищах, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Щёлкове, Реутове, Шатуре, Наро-Фоминском, Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах, Талдомском, Шаховской и Дубне», — сказал Вячеслав Духин.