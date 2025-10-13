В Подмосковье ликвидировали более 2,8 тыс. нелегальных торговых палаток
Свыше 2,8 тыс. нестационарных торговых объектов, установленных и функционировавших с нарушением правил, демонтировали в Московской области в текущем году. Об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов зампред областного правительства Вячеслав Духин.
Он отметил, что в настоящее время годовой план по сносу выполнен примерно на 80%.
«Полностью запланированные работы завершены в 14 подмосковных округах: Одинцовском, Мытищах, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Щёлкове, Реутове, Шатуре, Наро-Фоминском, Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах, Талдомском, Шаховской и Дубне», — сказал Вячеслав Духин.Он добавил, что по сравнению с 2024 годом темпы сноса нелегальных ларьков выросли в Подмосковье в восемь раз. При этом, согласно опросу, который проводили в нескольких округах, абсолютное большинство жителей не ощутили снижения доступности товаров или услуг после сноса и при этом заметили явное улучшение во внешнем виде улиц.
В целом общее число нестационарных торговых объектов в Московской области планируется сократить примерно в два раза — от 25 тысяч в 2025 году до 12,3 тыс. в 2028 году.