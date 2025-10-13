В Подмосковье отчитались о внедрении нового стандарта работы ресурсников
В Московской области разработали единый стандарт аварийно-диспетчерских служб муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). О ходе внедрения этого стандарта доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов руководитель гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Службы, организованные по новому стандарту, могут в режиме реального времени контролировать состояние сетей с помощью «умных датчиков» и оперативно реагировать на неполадки.
«В настоящее время необходимым оборудованием и программным обеспечением оснастили 45 диспетчерских из запланированных 47, а наборами датчиков — более 750 объектов инфраструктуры из 830», — сказал Игорь Баранов.Он отметил, что все мероприятия дорожных карт выполнили 57 ресурсоснабжающих организаций, а пять РСО ещё не завершили необходимые процессы. В частности, РСО Шатуры реализовала дорожную карту на 86%, в Балашихе работы проведены на 87%, в Солнечногорске — на 92%, в Ленинском округе — на 93% и в Дубне — на 95%. Отстающие обязаны выйти на стопроцентную готовность к 30 октября.