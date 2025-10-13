В Подмосковье отчитались о внедрении нового стандарта работы ресурсников

13 октября 2025, 14:29

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области разработали единый стандарт аварийно-диспетчерских служб муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). О ходе внедрения этого стандарта доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов руководитель гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.





Службы, организованные по новому стандарту, могут в режиме реального времени контролировать состояние сетей с помощью «умных датчиков» и оперативно реагировать на неполадки.





«В настоящее время необходимым оборудованием и программным обеспечением оснастили 45 диспетчерских из запланированных 47, а наборами датчиков — более 750 объектов инфраструктуры из 830», — сказал Игорь Баранов.