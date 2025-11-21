В Сергиевом Посаде появится новая канализационно-насосная станция
Канализационно-насосную станцию планируют построить на улице 40 лет Октября в Сергиевом Посаде. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию и построить канализационно-насосную станцию производительностью 7008 кубометров в сутки. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 435 миллионов 539 тысяч 168 рублей 44 копейки. Заявки на подряд принимают до 28 ноября.
Станцию построят в рамках реализации муниципальной программы ««Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».