Мособлдума направила дополнительные средства на помощь участникам СВО

13 ноября 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье выделят дополнительные средства на адресную материальную помощь участникам СВО и их семьям. Соответствующий закон приняли в ходе 122-го заседания депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





С 2022 года парламентарии уделяют особое внимание материальной помощи семей участников спецоперации. Поддержку бойцов и их родных они считают первостепенной задачей.

«Обратная связь от семей бойцов стала основой для решения о расширении перечня. Сегодня мы добавили в него дополнительные мероприятия по оказанию точечной материальной помощи участникам СВО. На это в 2025 году дополнительно выделим 70 миллионов рублей. Нуждающиеся в помощи семьи получат до 200 000 рублей. Речь идёт об индивидуальном подходе к каждой семье», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.