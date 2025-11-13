Мособлдума направила дополнительные средства на помощь участникам СВО
В Подмосковье выделят дополнительные средства на адресную материальную помощь участникам СВО и их семьям. Соответствующий закон приняли в ходе 122-го заседания депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С 2022 года парламентарии уделяют особое внимание материальной помощи семей участников спецоперации. Поддержку бойцов и их родных они считают первостепенной задачей.
«Обратная связь от семей бойцов стала основой для решения о расширении перечня. Сегодня мы добавили в него дополнительные мероприятия по оказанию точечной материальной помощи участникам СВО. На это в 2025 году дополнительно выделим 70 миллионов рублей. Нуждающиеся в помощи семьи получат до 200 000 рублей. Речь идёт об индивидуальном подходе к каждой семье», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что в регионе действует эффективно выстроенный комплекс мер поддержки. Их в Подмосковье – порядка 30. Это также помощь в реабилитации, содействие в переобучении, льготы, помощь членам семьи и многое другое.
По словам Брынцалова, ежегодно депутаты принимают перечень мероприятий, основанных на наказах жителей. Пожелания получают либо при личных встречах, либо в обращениях, поступивших в Мособлдуму.