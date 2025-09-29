Достижения.рф

В Подмосковье листву перерабатывают в техногрунт всего за 21 день

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С приходом осени улицы Подмосковья покрываются золотым ковром листьев. Чтобы сохранить чистоту дорог и тротуаров, всю листву собирают и отправляют на переработку, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



На Комплексе по переработке отходов «Нева» листья и ветки получают вторую жизнь. Всего за 21 день обычные осенние листья превращаются в полезный материал — техногрунт.

На КПО впервые в России применили технологию туннельного компостирования в закрытых помещениях. Каждый из 24 герметичных железобетонных тоннелей оснащён системой аэрации, орошения и рециркуляции воздуха, а также биофильтром для очистки. Компостные бурты внутри тоннелей перерабатываются быстро и без запаха.

​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Готовый техногрунт используют для отсыпки дорог и благоустройства городских пространств. Материал безопасен и полезен для города.

Жителям напоминают: для утилизации растительных отходов нужно обращаться к регоператору, управляющей компании или к фирме с лицензией на транспортировку отходов V класса опасности.


Ирина Паршина

