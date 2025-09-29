В Подмосковье листву перерабатывают в техногрунт всего за 21 день

29 сентября 2025, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С приходом осени улицы Подмосковья покрываются золотым ковром листьев. Чтобы сохранить чистоту дорог и тротуаров, всю листву собирают и отправляют на переработку, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.