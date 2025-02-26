В Подмосковье магистральный газ по соцпрограмме получили ещё 2 тыс. домов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Две тысячи подмосковных домовладений подключили к газопроводу с начала 2025 года в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Президентский проект по социальной газификации, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы: только за январь газ был поведён в тысячу домовладений Подмосковья. И мы не будем сбавлять темпы», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Отмечается, что с начала текущего года для подключения двух тысяч домов было построено 12 километров газораспределительных сетей. В настоящее время работы по соцгазификации ведутся в 93 населённых пунктах Подмосковья.
Заявку на социальную газификацию можно подать онлайн — на сайте Мособлгаза.
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Лев Каштанов