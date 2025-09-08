В Подмосковье мигрант справил нужду возле храма и закидал камнями священника
Мигрант справил нужду возле храма великомученицы Ирины в подмосковном Пушкине , а за сделанное ему замечание закидал камнями священника. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент случился несколько дней назад. По словам настоятеля церкви отца Александра, несколько мигрантов из Средней Азии проходили мимо храма. Видимо, компания что-то отмечала. В моменте один из них сначала начал молиться, а после справил нужду на ограду храма.
Увидев это, священник сделал замечание мигранту. В ответ последний начал закидывать камнями отца Александра. К счастью, обошлось без травм. Хулигана разыскивает полиция.
