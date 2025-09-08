Достижения.рф

Трамвай переехал самокатчика в Красносельском районе Петербурга

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Трамвай переехал самокатчика в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Спасти его не удалось. Об этом сообщает 78.ru.



Один из свидетелей происшествия сообщил, что на переходе установлен малозаметный светофор. Водитель самоката не заметил запрещающий сигнал и продолжил движение.

Сотрудники оперативных служб приступили к выяснению других обстоятельств произошедшего. Согласно информации издания, маршруты трамваев на время были изменены.

Екатерина Коршунова

