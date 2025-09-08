В Ставрополе задержали экс-военного Азербайджана по делу о подготовке взрывов
Федеральная служба безопасности России задержала в Ставрополе гражданина Азербайджана. По информации ФСБ, он планировал совершить взрывы в общественных местах на территории Ставропольского края.
Как уточнили в ведомстве, задержанный ранее проходил службу в специальных подразделениях вооружённых сил Азербайджана. Следствие считает, что он действовал по указанию координаторов из Украины.
Подозреваемый намеревался самостоятельно изготовить несколько взрывных устройств. Целями для атак он выбирал объекты в городах Ставрополь и Ессентуки, включая здания, которые занимают силовые структуры.
По данному факту правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
