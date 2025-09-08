В Ставрополе задержали экс-военного Азербайджана по делу о подготовке взрывов

08 сентября 2025, 10:14

В Ставрополе ФСБ задержала выходца из Азербайджана по делу о подготовке терактов

Фото: Istock/Rafa Jodar

Федеральная служба безопасности России задержала в Ставрополе гражданина Азербайджана. По информации ФСБ, он планировал совершить взрывы в общественных местах на территории Ставропольского края.