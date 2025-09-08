Трагедия в Санкт-Петербурге: 15-летняя девушка убита знакомым в апарт-отеле

08 сентября 2025, 09:59

В Петербурге молодой человек убил 15-летнюю подругу и пытался покончить с собой

Фото: iStock/MattGush

Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте было найдено тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Об этом пишет РИА Новости.