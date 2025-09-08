Трагедия в Санкт-Петербурге: 15-летняя девушка убита знакомым в апарт-отеле
Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте было найдено тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным следствия, молодой человек, ранее знакомый с жертвой, пригласил её в номер, где на почве неприязненных отношений совершил нападение.
После совершения преступления подозреваемый попытался покончить с собой. Он был доставлен в больницу с травмами. В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Санкт-Петербурга осуществляет контроль за ходом и результатами расследования. Данный инцидент подчеркивает серьезные проблемы насилия среди молодежи и необходимость более внимательного отношения к вопросам психического здоровья и эмоционального состояния подростков.
