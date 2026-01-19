Маньяк-аниматор с Гоа убил трех женщин за неделю
30-летний Алексей Леонов с Гоа шокировал общественность серией жестоких преступлений. В начале января он сделал предложение 40-летней индианке Мриде. После её согласия мужчина переехал в деревню Коргао. Спустя неделю совместного проживания девушка умерла от передоза наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На следующий день Леонов вернулся в Морджим и пришёл в клуб анонимных наркоманов, чтобы сообщить о своём уходе. Его 37-летняя подруга решила помочь ему справиться с зависимостью. Однако через четыре дня маньяк напал на неё с ножом и убил, находясь в состоянии сильного психического расстройства.
Практически сразу после этого он отправился в Арамболь, где расправился с ещё одной девушкой. В настоящее время правоохранительные органы задержали Леонова, следствие продолжается. Местные жители в шоке от произошедшего.
