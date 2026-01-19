Маньяк-аниматор с Гоа убил трех женщин за неделю

19 января 2026, 15:59

Фото: iStock/madsci

30-летний Алексей Леонов с Гоа шокировал общественность серией жестоких преступлений. В начале января он сделал предложение 40-летней индианке Мриде. После её согласия мужчина переехал в деревню Коргао. Спустя неделю совместного проживания девушка умерла от передоза наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.