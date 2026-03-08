Иванов день 9 марта: как избежать разорения, укрепить здоровье и не потерять счастье из-за собранных волос, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 марта отмечается Иванов день. Такое название появилось потому, что православная церковь в это время вспоминает событие обретения честной главы пророка и Крестителя Господня Иоанна. В народном сознании этот праздник получил второе название — «Птичье потенье, гнезд обретенье», поскольку считалось, что именно с этого дня птицы начинают вить гнезда, возвращаясь из теплых краев. О приметах, традициях и строгих запретах этого праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИванов день — яркий пример того, как на Руси церковные даты органично вплетались в ткань народных верований. Православная церковь празднует 9 марта память одного из самых почитаемых святых — Иоанна Предтечу, а именно первое и второе обретение его главы. Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его приход.
Житие Иоанна Предтечи полно драматизма. Он родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы, которая была родственницей Девы Марии. С ранних лет Иоанн вел аскетичный образ жизни в пустыне, питаясь акридами и диким медом, нося одежду из верблюжьего волоса. В возрасте около 30 лет он вышел на проповедь к народу, призывая людей к покаянию и крещению в водах Иордана. Именно ему выпала великая честь крестить самого Спасителя.
Свою земную жизнь Иоанн закончил мученически: он был обезглавлен в результате интриг иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи, которые добились казни пророка от царя Ирода. История обретения его главы не менее чудесна — святыня трижды терялась и вновь обреталась верующими. Память этого святого церковь чтит несколько раз в году: 20 января — Собор Иоанна Предтечи, 9 марта — праздник первого и второго обретения главы, 7 июня — третье обретение главы святого, 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи и 11 сентября — Усекновение его главы.
В настоящее время мощи святого Иоанна Предтечи находятся в разных местах: частицы его мощей хранятся в монастырях Афона, в соборах Франции и Италии. В России мощи крестителя хранятся в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Москве. На Руси к святому Иоанну обращались с особыми молитвами, его просили об избавлении от головной боли, о здоровье детей, о вразумлении грешников и помощи заключенным. Особенно почитают этого пророка как покровителя трезвости — ему молятся об избавлении от порока пьянства.
Традиции дняВ Иванов день наши предки свято верили, что природа окончательно пробуждается от зимней спячки. Главной заботой крестьян в этот праздник была помощь птицам, которые начинали вить гнезда, — люди всей семьей выходили в сады и парки, чтобы поправить старые скворечники и смастерить новые домики для пернатых. Особое внимание уделялось привлечению птиц на свои участки, поскольку считалось, что чем больше пернатых поселится рядом с домом, тем лучше будет урожай — птицы помогут в борьбе с вредителями.
Хозяйки в этот день обязательно раскладывали по углам избы половинки лука и головки чеснока, веря, что их острый запах отгонит от домочадцев любые болезни, которые особенно свирепствовали в межсезонье.
Рыбаки старались непременно сходить на реку или озеро. Существовало поверье, что улов в этот день особенно удачен, а если сварить уху и пригласить соседей и странников, то весь следующий год стол будет сытным и щедрым.
Также внимательно прислушивались к пению синиц: если птица заливалась звонко и радостно, ждали скорого тепла, а если ее пение было протяжным и жалобным — значит, птица голодна, и люди спешили наполнить кормушки зерном.
Народные запретыВ Иванов день существовало множество запретов, нарушить которые значило навлечь на себя и свою семью различные несчастья.
- Категорически запрещалось стирать белье — считалось, что вместе с грязной водой можно вымыть из дома счастье и благополучие;
- Нельзя оставлять ножи на виду. Острые предметы, оставленные открытыми, считались приманкой для нечистой силы;
- Женщинам нельзя было заплетать косы. Люди верили, что в этот день можно вплести в свою судьбу невзгоды и неудачи;
- Не рекомендовалось готовить блюда из птицы, особенно из утки — по поверьям, это могло отпугнуть удачу и стать причиной злых сплетен вокруг семьи;
- Строго запрещалось рубить деревья и выкорчевывать пни, чтобы не навлечь на себя трагедию;
- Девушкам и женщинам не стоило ложиться спать днем, чтобы в них не вселилась лихорадка, кроме того, избегали хождения по сугробам, чтобы не внести хаос в домашние и рабочие дела.
Приметы
- Если в Иванов день выпадал снег, то и апрель будет снежным, а Пасха — холодной;
- Если птицы начинали вить гнезда на солнечной стороне деревьев или домов, это предвещало холодное лето;
- Ранний прилет жаворонков и аистов сулил богатый урожай хлеба;
- Если грачи уже прилетели к этому дню, значит, через месяц снег окончательно сойдет;
- Какая погода стояла на Иванов день, такой, по народным поверьям, следовало ждать и всю весну.