08 марта 2026, 11:12

Фото: iStock/Marat Sairanbaev

Согласно народному календарю, 9 марта отмечается Иванов день. Такое название появилось потому, что православная церковь в это время вспоминает событие обретения честной главы пророка и Крестителя Господня Иоанна. В народном сознании этот праздник получил второе название — «Птичье потенье, гнезд обретенье», поскольку считалось, что именно с этого дня птицы начинают вить гнезда, возвращаясь из теплых краев. О приметах, традициях и строгих запретах этого праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/Kichigin

Народные запреты

Фото: iStock/Martina F

Категорически запрещалось стирать белье — считалось, что вместе с грязной водой можно вымыть из дома счастье и благополучие;

Нельзя оставлять ножи на виду. Острые предметы, оставленные открытыми, считались приманкой для нечистой силы;

Женщинам нельзя было заплетать косы. Люди верили, что в этот день можно вплести в свою судьбу невзгоды и неудачи;

Не рекомендовалось готовить блюда из птицы, особенно из утки — по поверьям, это могло отпугнуть удачу и стать причиной злых сплетен вокруг семьи;

Строго запрещалось рубить деревья и выкорчевывать пни, чтобы не навлечь на себя трагедию;

Девушкам и женщинам не стоило ложиться спать днем, чтобы в них не вселилась лихорадка, кроме того, избегали хождения по сугробам, чтобы не внести хаос в домашние и рабочие дела.

Приметы