Врач-эндокринолог рассказала о пользе яичного белка и его аминокислотах
Яйца оказывают положительное влияние на здоровье благодаря своему богатому составу. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова отметила, что яичный белок содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для строительства и обновления клеток. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, яйцо — это продукт, который приносит пользу организму за счет ценных питательных веществ. В белке также присутствует витамин А, важный для зрения и здоровья кожи, витамины группы В, участвующие в работе нервной системы, а также витамин Е, защищающий клетки от свободных радикалов.
Кроме того, яйца выступают одним из источников витамина D, необходимого для иммунной системы. Микроэлементы, такие как холин, селен и цинк, поддерживают работу головного мозга и иммунитет, а железо способствует кроветворению.
