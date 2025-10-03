В Подмосковье мобильный комплекс НИКИ обследовал 6,5 тыс. детей с начала года
С начала года мобильный медицинский комплекс Научно-исследовательского института детства совершил 111 выездов в Подмосковье. За это время специалисты осмотрели 6,5 тысячи детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Директор НИКИ Нисо Одинаева сообщила, что 395 пациентов были направлены в многопрофильный стационар для дальнейшего лечения.
«В ходе таких выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику», — отметила она.Выездная бригада включает в себя пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики.
Комплекс оснащен современным оборудованием, включая аппараты УЗИ экспертного класса и эхокардиографии, что позволяет проводить углубленное обследование и корректировать лечение на месте.