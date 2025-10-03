В Подмосковье мобильный комплекс НИКИ обследовал 6,5 тыс. детей с начала года

03 октября 2025, 11:46

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С начала года мобильный медицинский комплекс Научно-исследовательского института детства совершил 111 выездов в Подмосковье. За это время специалисты осмотрели 6,5 тысячи детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Директор НИКИ Нисо Одинаева сообщила, что 395 пациентов были направлены в многопрофильный стационар для дальнейшего лечения.

«В ходе таких выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику», — отметила она.