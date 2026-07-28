В Подмосковье модернизируют более 490 объектов теплоснабжения

28 июля 2026, 14:48

оригинал Фото: медиасток.рф

Масштабная программа модернизация инфраструктуры теплоснабжения реализуется в Московской области. О ходе работ доложил в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья глава Мособлэнерго Сергей Воропанов.





В программу на текущий год вошли 492 объекта, общий объём средств на их модернизацию составляет 50,4 млрд рублей.





«Я говорю об объектах, которые повышают надёжность теплоснабжения. Из 492 в работу госпрограмме вошли 243. Их средняя степень готовности в настоящее время составляет 51%. По концессионным соглашениям модернизируют 98 объектов, сейчас они готовы на 32%. По инвестпрограммам всех ресурсоснабжающих организаций обновляют 126 объектов. Их общая строительная готовность составляет 34%. И в программу дополнительных ремонтов вошли 28 объектов. Здесь работы завершены на 50%», — рассказал Воропанов.