В Подмосковье модернизируют более 490 объектов теплоснабжения
Масштабная программа модернизация инфраструктуры теплоснабжения реализуется в Московской области. О ходе работ доложил в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья глава Мособлэнерго Сергей Воропанов.
В программу на текущий год вошли 492 объекта, общий объём средств на их модернизацию составляет 50,4 млрд рублей.
«Я говорю об объектах, которые повышают надёжность теплоснабжения. Из 492 в работу госпрограмме вошли 243. Их средняя степень готовности в настоящее время составляет 51%. По концессионным соглашениям модернизируют 98 объектов, сейчас они готовы на 32%. По инвестпрограммам всех ресурсоснабжающих организаций обновляют 126 объектов. Их общая строительная готовность составляет 34%. И в программу дополнительных ремонтов вошли 28 объектов. Здесь работы завершены на 50%», — рассказал Воропанов.Он пояснил, что речь идёт о котельных, центральных тепловых пунктах и теплосетях.
Воропанов добавил, что округами-лидерами по обновлению инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону стали Луховицы, Ступино, Лосино-Перовский и Лыткарино.
Например, в котельной №1 в Лыткарине уже установили два новых котла. Строительная готовность составляет 78%. А в селе Семёновское округа Ступино на 90% выполнили капремонт участков сетей отопления и горячего водоснабжения.