В Подмосковье модернизируют поля и поддерживают овощеводов

10 сентября 2025, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил комплекс ЗАО «Куликово», чтобы оценить ход уборочных работ и познакомиться с развитием предприятия. Особое внимание уделили модернизации мелиоративных систем, которая проводилась в регионе с 2017 по 2024 годы, рассказали в подмосковном Минсельхозе.





