В Подмосковье модернизируют поля и поддерживают овощеводов
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил комплекс ЗАО «Куликово», чтобы оценить ход уборочных работ и познакомиться с развитием предприятия. Особое внимание уделили модернизации мелиоративных систем, которая проводилась в регионе с 2017 по 2024 годы, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
За это время на территории более 2 тысяч гектаров обновили инфраструктуру: проложили пластмассовый дренаж с лазерным наведением, установили новые дождевальные машины, восстановили открытые каналы и заменили устаревшие сооружения. Такие проекты помогают сохранить плодородные земли Яхромской поймы, которые в 70-е годы называли «огородом Москвы».
В 2024 году предприятию выделена государственная поддержка для производства картофеля и овощей открытого грунта, а также на мелиоративные работы. Руководство ЗАО «Куликово» представило планы строительства современного овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн с объемом инвестиций 512 миллионов рублей. В этом году урожай зерновых, картофеля и овощей открытого грунта составил 47 тысяч тонн.
