В Подмосковье реализовали более 40 госпроектов с искусственным интеллектом

29 декабря 2025, 14:57

оригинал Андрей Воробьёв (фото: телеканал «Россия 24»)

Искусственный интеллект внедряют в различные госуслуги в Московской области: он позволяет получать их быстрее и высвобождает людей для решения сложных задач. О реализации этого проекта губернатор региона Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».





Андрей Воробьёв отметил, что сейчас в Подмосковье работает уже 42 проекта с ИИ.





«Вы регулярно посещаете форумы Сбера и заслушиваете там все самые умные, смелые предложения по искусственному интеллекту. Когда я первый раз вам докладывал, у нас было 13 проектов, а сейчас их 42. Искусственный интеллект даёт возможность экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек быстрее получает услугу и это дешевле нам обходится», — сказал губернатор.