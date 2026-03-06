В Пушкине провели концерт в преддверии 8 Марта
Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, состоялся в ДК «Юбилейный» в Пушкине в четверг, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках официальной части мероприятия женщин поздравили и поблагодарили за работу на благо общества депутат Мособлдумы Михаил Жадан, замглавы округа Елена Панькив, председатель местного Совета депутатов Артём Садула и руководительница организации «Радость моя» Инна Орлова.
«В концертную программу вошли различные танцевальные и вокальные номера», — говорится в сообщении.Праздник очень понравился зрительницам и завершился бурными аплодисментами.
