В Пушкине провели концерт в преддверии 8 Марта

06 марта 2026, 11:24

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, состоялся в ДК «Юбилейный» в Пушкине в четверг, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках официальной части мероприятия женщин поздравили и поблагодарили за работу на благо общества депутат Мособлдумы Михаил Жадан, замглавы округа Елена Панькив, председатель местного Совета депутатов Артём Садула и руководительница организации «Радость моя» Инна Орлова.





«В концертную программу вошли различные танцевальные и вокальные номера», — говорится в сообщении.